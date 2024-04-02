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Смородская: то, что Абаскаль все еще тренирует "Спартак" - это, конечно, удивительно

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала работу главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
"То, что Абаскаль все еще тренирует "Спартак" - это, конечно, удивительно. Его давно пора было уволить. Даже со стороны понятно, что он абсолютно не справляется со своими обязанностями и полностью потерял раздевалку. Думаю, это его последний в РПЛ. Вряд ли кто-то захочет пригласить его после "Спартака". Это будет совершенно необъяснимо и непонятно", - заявила Смородская.

Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавляет московский "Спартак" с июня 2022-го года. В текущем сезоне под его руководством команда занимает 6-е место в турнирной таблице. "Красно-белые" набрали 32 очка в 21-м матче, что на 9 меньше, чем у лидирующего "Зенита". В первых трех матчах в 2024-м году в РПЛ "Спартак" набрал 2 очка и не забил ни одного гола.

Ранее в СМИ появились новости, что руководство "Спартака" планирует уволить Гильермо Абаскаля не дожидаясь конца сезона. Действующий контракт 34-летнего специалиста рассчитан до лета 2025-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Спартак Гильермо Абаскаль
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