"Краснодар" по-прежнему в чемпионской гонке, ничего не изменилось. У них есть сильные футболисты, налажена игра. Да, есть какие-то ошибки, но все поправимо. Задача Мусаева - найти правильные слова и заставить поверить игроков в то, что все возможно. В чемпионской гонке ничего не решено", - заявил Тарханов.
После 21-го проведенного матча "Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "быков" 40 очков. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Зенита" составляет 1 очко. В первых трех турах весенней части сезона "Краснодар", который на зимний перерыв уходил в статусе лидера чемпионата, не смог одержать ни одной победы.
В матче 20-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Ростову" (1:2), а игры 19-го и 22-го тура против "Рубина" и "Локомотива" завершились с одинаковым счетом 1:1. В марте текущего года "Краснодар" сменил главного тренера. Место уволенного сербского специалиста Владимира Ивича занял уже работавший ранее в "Краснодаре" Мурад Мусаев. 40-летний тренер подписал с "горожанами" контракт до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: "Краснодар" по-прежнему в чемпионской гонке. Задача Мусаева - найти правильные слова
Футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о шансах "Краснодара" принять участие в чемпионской гонке текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Краснодара"