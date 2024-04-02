"Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол - Жозе Моуриньо в "Спартаке". Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: "Так это день дурака. С первым апреля!" А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе", - сказал Мостовой.
Главным тренером московского "Спартака" является испанский специалист Гильермо Абаскаль. Его контракт с клубом действует до лета 2025-го года. Экс-тренер "Реала" и "Челси" Жозе Моуринью был уволен из "Ромы" в январе 2024-го года и с тех пор является безработным. Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал Моуринью идеальным тренером для "Спартака".
Международный праздник "День Дурака" или "День Смеха" традиционно отмечается 1-го апреля во многих странах мира. В эту дату принято шутить над товарищами и друзьями.
Источник: "Sport 24"
Мостовой: реально думал, что Жозе Моуринью возглавит "Спартак", пересылал фото, забыл про первое апреля
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился первоапрельской шуткой, жертвой которой он стал.
Фото: Global Look Press