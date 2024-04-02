Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
Ростов2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
21:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
21:30
ФулхэмНе начат
Бернли
21:45
ВулверхэмптонНе начат
Борнмут
21:45
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
22:15
ТоттенхэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
22:00
ЛациоНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
21:45
КайзерслаутернНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
21:45
ВалансьенНе начат

Вахания: лучший футболист РПЛ - Мохаммад Мохеби, он в потрясающей форме

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Ростова" Илья Вахания признался, что считает Мохаммада Мохеби лучшим игроком РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Лучший футболист РПЛ — Мохаммад Мохеби. Он очень техничный, быстрый, физически одарённый, умеет использовать это. А ещё сейчас он в потрясающей форме. С ним комфортно взаимодействовать. В плане языка тоже нет барьера. Он хорошо говорит по-английски, даже может сказать что-то по-русски", - цитирует Ваханию Metaratings.

Мохеби перешел в "Ростов" из португальского "Санта-Клара" летом 2023 года за 600 тысяч евро. В текущем сезоне нападающий провел за южан 26 матчей и отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего иранца в 2,5 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков.

Ростов Вахания Мохеби
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится