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Голкипер "Ростова" Медведев: были подсказки на бутылке, но я ими даже не воспользовался

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Голкипер "Ростова" Никита Медведев высказался о победе над "Химками" в серии послематчевых пенальти 1/4 финала Пути регионов Кубка России (0:0, 7:6 - пен.).
Фото: ФК "Ростов"
"Были подсказки на бутылке, но я ими даже не воспользовался. Что было написано? Не скажу", - цитирует Медведева "Матч ТВ".

"Ростов" одержал победу над "Химками" в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, 7:6 - пен.) в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. После 21-го сыгранного тура южане занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 30 очков.

Ростов Химки Кубок России
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