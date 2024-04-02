"Работая в московском "Спартаке", Абаскаль приобретает ценный опыт, становится действительно хорошим, значимым тренером. На мой взгляд, у Гильермо большое будущее - он очень перспективный специалист", - цитирует Эспину "РБ Спорт".
После зимней паузы московский "Спартак" не одержал ни одной победы в чемпионате и не забил ни одного мяча. После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. В зимнее трансферное окно московский клуб приобрел нападающего Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро. "Красно-белые" сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, встреча состоится завтра, 3-го апреля в 20:30 по московскому времени.
Испанский журналист: у Абаскаля большое будущее - он очень перспективный специалист
Журналист испанской газеты Diario As Хосе Антонио Эспина считает, что у главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля большое будущее.
Фото: ФК "Спартак"