"Играть в Грозном решающий матч... Я знал, что "Урал" проиграет. Там всегда очень тяжело играть со всех точек зрения. Судейство домашнее. Это было всегда. Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это говорить. Я неоднократно играл в Грозном, там могут "убить" качественно", - приводит слова Панюкова "СЭ".
Базирующийся в Грозном футбольный клуб "Ахмат" в сезоне-2024/25 в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и в итоговой турнирной таблице чемпионата России занял четырнадцатое место. Чеченский клуб попал в стыковые матчи, где его соперником стал екатеринбургский "Урал".
По итогам двухматчевого противостояния победителем стал "Ахмат", который, тем самым, сохранил себе прописку в следующем сезоне РПЛ.
Панюков - об игре в Грозном: там могут "убить" качественно, домашнее судейство
Бывший игрок "Зенита" и "Урала" Андрей Панюков рассказал о выездных матчах в Грозном.
Фото: РФК "Ахмат"