"В Болгарии было пять бразильцев, которые играли со мной в одной команде. В "Ростове" - только я. Вообще удивительно, что в РПЛ так много бразильцев, но в моей команде только я", - цитирует Роналдо Metaratings.
Роналдо перешел в "Ростов" из "Левски София" в зимнее трансферное окно за два миллиона евро. Нападающий провел за южан пять матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Всего в РПЛ на данный момент выступает 26 бразильцев. После 21-го сыгранного тура команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 30 очков.
Роналдо: удивительно, что в РПЛ так много бразильцев, но в "Ростове" только я
Нападающий "Ростова" Роналдо высказался об отсутствии бразильцев в составе южан.
Фото: ФК "Ростов"