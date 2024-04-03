- Мележикова назначили в РПЛ? Где-то выдохнул Олег Малышев. Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с Антоном Фетисовым, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
Ранее было официально объявлено о назначении экс-генерального директора московского "Спартака" Евгения Мележикова на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги. Олег Малышев работает на посту гендиректора красно-белых в настоящее время, сменив на нём Мележикова. Антон Фетисов ранее занимал в "Спартаке" должность директора департамента клуба по связям с общественностью, сейчас работает в должности директора РПЛ по маркетингу и коммуникациям.
Зарема - о назначении Мележикова исполнительным директором РПЛ: где-то выдохнул Олег Малышев
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала известие о назначении экс-гендиректора красно-белых Евгения Мележикова исполнительным директором РПЛ.
Фото: МатчПремьер