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Зарема - о назначении Мележикова исполнительным директором РПЛ: где-то выдохнул Олег Малышев

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала известие о назначении экс-гендиректора красно-белых Евгения Мележикова исполнительным директором РПЛ.
Фото: МатчПремьер
- Мележикова назначили в РПЛ? Где-то выдохнул Олег Малышев. Наконец-то Евгений Владимирович воссоединится с Антоном Фетисовым, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.

Ранее было официально объявлено о назначении экс-генерального директора московского "Спартака" Евгения Мележикова на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги. Олег Малышев работает на посту гендиректора красно-белых в настоящее время, сменив на нём Мележикова. Антон Фетисов ранее занимал в "Спартаке" должность директора департамента клуба по связям с общественностью, сейчас работает в должности директора РПЛ по маркетингу и коммуникациям.

РПЛ Спартак Малышев Евгений Мележиков Зарема Салихова
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