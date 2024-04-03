"Видел ли Роналдо во время серии пенальти? Да, видел. Он молился. Благодаря его молитвам победили. Мы пенальти отрабатывали, а если бы я доиграл без замены, пошел бы бить", - сказал Комличенко в интервью "РБ Спорт".
"Ростов" одержал победу в матче четвертьфинала "Пути регионов" Кубка России против "Химок". Основное время матча с командой Первой лиги завершилось нулевой ничьей. Сразу по истечении 90 минут была назначена серия пенальти. Во время ударов с 11-метровой отметки бразильский легионер "Ростова" Роналдо стоял на коленях спиной к воротам. Свой удар с точки бразилец реализовал, а "Ростов" одержал победу со счетом 7:6.
Нападающий "южан" Николай Комличенко, пропустивший полтора месяца из-за травмы, вышел в основе своей команды на матч Кубка и провел на поле 75 минут.
Комличенко - о матче Кубка России с "Химками": благодаря молитвам Роналдо мы победили
Форвард "Ростова" Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы над "Химками" в матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России.
Фото: официальный сайт РПЛ