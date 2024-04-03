"Было неожиданно. Бывает такое - эмоции хорошие, результат. Плюс, может быть, просто так показали фрагмент. Карпин больше всех нас любит. По отцовски", - заявил Комличенко в интервью "РБ Спорт".
"Ростов" встречался с "Химками" на этапе четвертьфинала "Пути регионов" в Кубке России. Основное время матча завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался клуб РПЛ (7:6). Николай Комличенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 75 минут.
После игры в соцсети "Ростова" было выложено общение главного тренера команды Валерия Карпина с игроками, где наставник поблагодарил своих подопечных за игру и, среди прочего, заявил, что всех очень любит.
Комличенко - о признании Карпина в любви игрокам "Ростова": было неожиданно
Форвард "Ростова" Николай Комличенко отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина о любви к своим футболистам.
Фото: официальный сайт РПЛ