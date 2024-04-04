"Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у "Спартака" всегда приятно", - заявил Семак.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал выездную победу в матче с московским "Спартаком" в рамках первого полуфинала "Пути РПЛ" в Кубке России. Первый гол в матче забил нападающий "красно-белых" Манфред Угальде. Гол в ворота "Зенита" стал первым для Угальде в официальных матчах за "Спартак".
Во втором тайме бразильский легионер "Зенита" Педро оформил дубль и принес своей команде волевую победу. Эти мячи также стали для 18-летнего вингера первыми в России. Ответный матч запланирован на 16-е апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Зенита" Семак: победить "Спартак" всегда приятно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре своей команды против "Спартака" в матче 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: официальный сайт "Зенита"