Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ахмат
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
21:30
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Челси
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
21:00
ВаленсияНе начат

Аргентинский новичок "Крыльев Советов" Ороско: не думал, что в России настолько холодно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новоиспеченный игрок «Крыльев Советов» Франко Ороско поделился своими впечатлениями от климата в России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Новоиспеченный футболист «Крыльев Советов» аргентинец Франко Ороско рассказал о том, как он столкнулся с климатическими условиями в России. По словам Ороско, в первое время нахождения в России у него мерзли ноги из-за холода.

«Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько. Но уже погода намного лучше. Холод влияет на мою адаптацию, так как я не был приспособлен к таким условиям», - передает слова Ороско «Чемпионат».

Напомним, что Ороско пополнил состав самарского клуба зимой 2024 года, где и выступает сейчас на правах аренды до конца текущего года.

Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится