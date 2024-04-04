Новоиспеченный футболист «Крыльев Советов» аргентинец Франко Ороско рассказал о том, как он столкнулся с климатическими условиями в России. По словам Ороско, в первое время нахождения в России у него мерзли ноги из-за холода.
«Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько. Но уже погода намного лучше. Холод влияет на мою адаптацию, так как я не был приспособлен к таким условиям», - передает слова Ороско «Чемпионат».
Напомним, что Ороско пополнил состав самарского клуба зимой 2024 года, где и выступает сейчас на правах аренды до конца текущего года.
Аргентинский новичок "Крыльев Советов" Ороско: не думал, что в России настолько холодно
Новоиспеченный игрок «Крыльев Советов» Франко Ороско поделился своими впечатлениями от климата в России.
Фото: ФК "Крылья Советов"