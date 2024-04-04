Футболист «Локомотива» Евгений Морозов поделился своим мнением относительно игры коллектива в проигранном матче Кубка России против «Урала» (0:1). Отметим, что поражение в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов не дает шанса на дальнейшее участие в турнире, потому «железнодорожники» покинули соревнование. По словам Морозова, в первом и во втором тайме у «Локомотива» были все шансы для того, чтобы сравнять счет в противостоянии.
«Мы снова играли с заметным преимуществом, как и с «Краснодаром», но не забили очень много своих моментов. Да, пропустили нелепый гол: была борьба, буквально в метре от меня боролись, и мяч неожиданно вылетел, попал мне куда?то в живот. Но после того, как «Урал» повел в счете, у нас было достаточно шансов, чтобы и сравнять, и победить», - передает слова Морозова «Матч ТВ».
Защитник "Локомотива" Морозов – о матче против "Урала": мы играли с заметным преимуществом
Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о вылете команды из текущего розыгрыша Кубка России после матча с «Уралом».
Фото: ФК "Локомотив"