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Metaratings: "Спартак" не хочет продлевать контракт с нападающим Бальде

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По информации источника, руководство "Спартака" больше не рассчитывает на своего сенегальского нападающего Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"
Сейчас форвард находится в аренде, по её завершению клуб будет искать варианты для продолжения карьеры. Контракт с Бальде действует до конца июня 2025 года, а его стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Зарплата форварда составляет больше 2 млн евро в год, что может помешать ему в дальнейшем трудоустройстве.

Кейта Бальде перешел в "Спартак" в статусе свободного агента в августе 2022 года. В этом сезоне сенегалец записал на свой счёт только одну голевую передачу.

В прошедшее трансферное окно москвичи приобрели другого нападающего Манфреда Угальде, который успел отличиться в кубковой встрече с питерским "Зенитом".

Источник: Metaratings

Спартак Кейта Бальде
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