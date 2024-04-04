Сейчас форвард находится в аренде, по её завершению клуб будет искать варианты для продолжения карьеры. Контракт с Бальде действует до конца июня 2025 года, а его стоимость оценивается в 1,5 млн евро.
Зарплата форварда составляет больше 2 млн евро в год, что может помешать ему в дальнейшем трудоустройстве.
Кейта Бальде перешел в "Спартак" в статусе свободного агента в августе 2022 года. В этом сезоне сенегалец записал на свой счёт только одну голевую передачу.
В прошедшее трансферное окно москвичи приобрели другого нападающего Манфреда Угальде, который успел отличиться в кубковой встрече с питерским "Зенитом".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" не хочет продлевать контракт с нападающим Бальде
По информации источника, руководство "Спартака" больше не рассчитывает на своего сенегальского нападающего Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"