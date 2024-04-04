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Пименов: отставка Галактионова точно не нужна

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Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов считает, что Михаил Галактионов должен и дальше возглавлять московскую команду.
Фото: "Матч ТВ"
- "Локомотив" после зимней паузы играет хорошо, очень остро и создает много моментов, но пока не реализует их. А соперники железнодорожников реализуют свои немногочисленные моменты. Я считаю, что отставка Галактионова точно не нужна.

Напомним, вчера, 3 апреля, московский "Локомотив" уступил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:0 и выбыл из турнира. После игры главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством клуба в связи с невыполненной задачей на сезон.

После рестарта российской Премьер-лиги "Локомотив" провел три матча, в которых не одержал ни одной победы, проиграв "Динамо" со счетом 2:1 и сыграв вничью с "Сочи" (2:2) и "Краснодаром" (1:1)

Источник: "Чемпионат"

Руслан Пименов Михаил Галактионов Локомотив
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