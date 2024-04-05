Как сообщает источник, Адиев будет совмещать две должности. Это продлится минимум до конца текущего сезона. Далее стороны буду обсуждать совместное будущее.
Ранее инсайдер Андрей Панков сообщил, что 5 апреля Магомед Адиев подпишет контракт с “Ахматом”.
Напомним, 4 апреля Магомед Ромащенко покинул должность главного тренера грозненского клуба. Он подал в отставку после вылета “Ахмата” из Кубка России.
Источник: социальные сети журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: Адиев будет совмещать посты главного тренера сборной Казахстана и “Ахмата”
Российский специалист Магомед Адиев не покинет пост главного тренера сборной Казахстана, несмотря на предстоящее назначение в “Ахмат”.
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