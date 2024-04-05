— Я бы сказал, что он такой скромный бразилец. Видно хорошее воспитание. В команде абсолютно со всеми хорошо общается. Шутки отлично воспринимает. У Педро еще все впереди, ему всего 18 лет.
18-летний Педро присоединился у петербургскому “Зениту” в минувшее зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые приобрели бразильского игрока у “Коринтианса”. В нынешнем сезоне вингер успел принять участие в пяти матчах. Он записал в собственный актив два забитых мяча. Действующее трудовое соглашение южноамериканца с российским клубом рассчитано до зимы 2028 года.
Источник: “Матч ТВ”
Иван Сергеев: Педро – скромный бразилец. Видно хорошее воспитание
Форвард “Зенита” Иван Сергеев высказался в адрес своего одноклубника Педро.
Фото: ФК "Зенит"