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Иван Сергеев: Педро – скромный бразилец. Видно хорошее воспитание

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Форвард “Зенита” Иван Сергеев высказался в адрес своего одноклубника Педро.
Фото: ФК "Зенит"
— Я бы сказал, что он такой скромный бразилец. Видно хорошее воспитание. В команде абсолютно со всеми хорошо общается. Шутки отлично воспринимает. У Педро еще все впереди, ему всего 18 лет.

18-летний Педро присоединился у петербургскому “Зениту” в минувшее зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые приобрели бразильского игрока у “Коринтианса”. В нынешнем сезоне вингер успел принять участие в пяти матчах. Он записал в собственный актив два забитых мяча. Действующее трудовое соглашение южноамериканца с российским клубом рассчитано до зимы 2028 года.

Источник: “Матч ТВ”

Педро Зенит Иван Сергеев
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