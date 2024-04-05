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Смолов: я не смогу сыграть жестко против того, с кем хорошо общаюсь

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Форвард московского "Динамо" Федор Смолов рассказал, что не может играть жестко против тех футболистов, с кем хорошо общается.
Фото: ФК "Динамо"
"Все любят говорить, что на поле друзей нет. Но я не совсем это выражение поддерживаю. Лично я не смогу сыграть жестко против того, с кем хорошо общаюсь. Но я не считаю, что это на 100% правильно. Например, есть Дима Баринов, с которым мы постоянно хорошо общаемся. Я прекрасно знаю, что на поле он наступит на ногу и не подумает", - цитирует Смолова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Федор Смолов провел за московское "Динамо" 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Ранее нападающий выступал за "Краснодар", "Урал", "Анжи", "Сельту" и "Фейеноорд". После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Федор Смолов Динамо
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