- Он получил травму в играх за молодежную сборную в Уругвае. Принято решение лечиться консервативным методом без операции. По поводу сроков сказать сложно, это вопрос скорее к медицинскому штабу "Спартака". Надо понять, как Даниил будет восстанавливаться, какой будет прогресс. Тяжело прогнозировать, но я надеюсь, что он еще сыграет в этом сезоне.
Даниил Зорин, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником академии московского "Спартака". В нынешнем сезоне хавбек не принимал участия в матчах за основную команду "красно-белых". 20-летний футболист получил травму во время мартовского международного перерыва в товарищеской игре молодежной сборной России против национальной команды Уругвая (1:0). Зорин был вынужден покинуть поле на 27-й минуте первого тайма.
Всего на счету Зорина 6 матчей за "Спартак", в которых он отметился одной голевой передачей.
Источник: Metaratings
Агент Зорина: решено лечиться консервативным методом без операции. Надеюсь, он еще сыграет в этом сезоне
Агент хавбека молодежной сборной России и московского "Спартака" Даниила Зорина Александр Маньяков поделился информацией о травме игрока.
Фото: Чемпионат.com