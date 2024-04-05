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Защитник "Пари НН" Гоцук дисквалифицирован на три матча РПЛ

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КДК РФС вынес решение по защитнику "Пари НН" Кириллу Гоцуку, получившему прямую красную карточку в матче 22-го тура РПЛ с "Балтикой" (0:2).
Фото: Чемпионат.com
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать центрального защитника "Пари Нижний Новгород" Кирилла Гоцука на три матча чемпионата России.

Напомним, на 85-й минуте встречи 22-го тура РПЛ против калининградской "Балтики" (0:2), Гоцук прямой ногой врезался в форварда соперника Джоэля Фамейе, за что был наказан главным рефери игры Евгением Кукуляком прямой красной карточкой. Пострадавшего нападающего унесли за пределы поля на носилках.

В нынешнем сезоне Гоцук сыграл за "Пари НН" 24 матча, забил один гол и отдал три голевые передачи. Также на счету 31-летнего защитника нижегородцев 4 желтые карточки.

Кирилл Гоцук Нижний Новгород Балтика
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