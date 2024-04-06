– “Зенит” просто обязан дома три очка набрать. Но свою команду Семак предостерегает. Думаю, на установке и в раздевалке перед матчем еще скажет, что обжечься можно.
Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским “Зенитом” и калининградской “Балтикой” состоится завтра, 7 апреля 2024 года. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Игра будет проходить на стадионе “Газпром Арена” в Санкт-Петербурге.
Напомним, сейчас подопечные Сергея Семака с 41 баллом в активе занимают первое место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Радимов: “Зенит” в матче с “Балтикой” просто обязан забрать три очка
Экс-игрок “Зенита” Владислав Радимов высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с “Балтикой” в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"