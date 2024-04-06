– Я уже адаптировался. Все хорошо. В команде все замечательно. Слежу за чемпионатом России. Всегда все держу под контролем, все вижу.
Напомним, Денису Глушакову 37 лет. В минувшее зимнее трансферное окно российский футболист покинул родину и присоединился к “Урарту”. За команду из армянского чемпионата Денис успел провести шесть матчей во всех турнирах. Глушаков не отметился результативными действиями.
Источник: “СЭ”
Глушаков: слежу за РПЛ, всегда все держу под контролем
Полузащитник “Урарту” Денис Глушаков рассказал, что продолжает следить за РПЛ после переезда в Армению.
Фото: "Матч ТВ"