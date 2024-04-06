"Мы играем на Кубок, потом летим к "Зениту", а затем "Динамо" прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Все-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что "Динамо" - фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
"Оренбург" сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. "Оренбург" располагается на 14-й строчке с 20-ю очками. Ранее чешский специалист, возглавляющий "бело-голубых", работал в "Оренбурге". Команда Давида Деограсии вылетела в Путь регионов турнира, уступив в верхней сетке московскому "Спартаку" (2:3 - общ.)
Президент "Оренбурга" Еремякин: "Динамо" - фаворит, но мы будем стремиться играть достойно
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о предстоящем матче Кубка России с "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"