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Президент "Оренбурга" Еремякин: "Динамо" - фаворит, но мы будем стремиться играть достойно

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о предстоящем матче Кубка России с "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы играем на Кубок, потом летим к "Зениту", а затем "Динамо" прилетает к нам второй раз. Так что есть двойной интерес. Все-таки игры на Кубок отличаются от матчей чемпионата. Все будут признавать, что "Динамо" - фаворит. Но мы будем стремиться играть достойно", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".

"Оренбург" сыграет с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. "Оренбург" располагается на 14-й строчке с 20-ю очками. Ранее чешский специалист, возглавляющий "бело-голубых", работал в "Оренбурге". Команда Давида Деограсии вылетела в Путь регионов турнира, уступив в верхней сетке московскому "Спартаку" (2:3 - общ.)

Динамо Оренбург Василий Еремякин Кубок России
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