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Силкин: "Спартак" - это самый принципиальный соперник для "Динамо". В таких матчах нет фаворитов

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
"В таких матчах фаворитов не бывает. "Спартак" - это самый принципиальный соперник для "Динамо". Тут все зависит от удачи - кому повезет, тот и выиграет. Такие игры стоят особняком и поэтому тут никто не смотрит, кто на каком месте находится и в каком состоянии подходит к матчу", - поделился Силкин.

"Динамо" и "Спартак" встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги 7-го апреля. Дерби состоится на "ВТБ Арене". За девять туров до конца чемпионата "бело-голубые" занимают 3-е место в турнирной таблице. В активе команды 38 очков, что на 3 меньше, чем у лидирующего "Зенита".

Московский "Спартак" под управлением испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает 6-е место. На счету "красно-белых" 32 очка в 21-м матче. В весенней части сезона "Спартак" не одержал ни одной победы в трех матчах. Кроме того, "красно-белые" ни разу не забили в РПЛ в 2024-м году.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Силкин Спартак Динамо
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