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Титов: удивлюсь ли я, обнаружив “Спартак” во второй восьмерке? Сегодня уже ничему не удивлюсь

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Экс-игрок “Спартака” Егор Титов заявил, что не удивится, если красно-белые окажутся во второй восьмерке по итогам текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– До 10-го места всего четыре очка, удивлюсь ли я, обнаружив родной клуб во второй восьмерке? Сегодня уже ничему не удивлюсь. Но я оптимист.

Напомним, на текущий момент времени московский “Спартак” занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля за 21 матч заработали 32 очка. До 10-го места, на которым пребывает нижегородский “Пари НН”, четыре балла.

Источник: “Чемпионат”

Егор Титов Спартак
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