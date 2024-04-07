– До 10-го места всего четыре очка, удивлюсь ли я, обнаружив родной клуб во второй восьмерке? Сегодня уже ничему не удивлюсь. Но я оптимист.
Напомним, на текущий момент времени московский “Спартак” занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля за 21 матч заработали 32 очка. До 10-го места, на которым пребывает нижегородский “Пари НН”, четыре балла.
Источник: “Чемпионат”
Титов: удивлюсь ли я, обнаружив “Спартак” во второй восьмерке? Сегодня уже ничему не удивлюсь
Экс-игрок “Спартака” Егор Титов заявил, что не удивится, если красно-белые окажутся во второй восьмерке по итогам текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"