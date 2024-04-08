"В первом тайме у нас было явное преимущество, но вратарь вытащил достаточное количество хороших моментов. Думаю, если бы не он, счет был бы 2:0 или 3:0, если не больше", - цитирует Кержакова "СЭ".
Вчера, 7 апреля, "Зенит" принимал на своем поле калининградскую "Балтику" в рамках 23-го тура РПЛ. Матч состоялся в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Отметим, что "сине-бело-голубые" нанесли 7 ударов в створ ворот гостей.
Благодраря этой победе "Зенит" набрал 44 очка и вернул себе лидерство, обойдя "Краснодар" в турнирной таблице на один балл.
М. Кержаков: если бы не вратарь "Балтики", счет был бы 3:0, если не больше
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков подвел итоги матча с "Балтикой" в 23-м туре чемпионата России (1:0).
Фото: "Матч ТВ"