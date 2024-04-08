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Мостовой - об ошибках Лещука в матче со "Спартаком": это детский садик. "Динамо" жаль, конечно

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру голкипера "Динамо" Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РИА Новости
"Во что футбол превратил Лещук в матче со "Спартаком" непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик. Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. "Динамо" жаль, конечно", - поделился Мостовой.

Московское "Динамо" уступило "Спартаку" в столичном дерби в рамках 23-го тура чемпионата России. "Бело-голубые" вели в счете до 72-й минуты. В финальном отрезке матча вратарь "Динамо" Игорь Лещук допустил две результативные ошибки, что позволило форварду "Спартака" Александру Соболеву дважды отличиться и принести своей команде волевую победу.

Московский "Спартак" набрал 35 очков в 22-х матчах РПЛ и сократил отставание от "Динамо" до 3-х очков. "Динамо", несмотря на поражение, остается на 3-й строчке с 38-ю очками в активе. Отставание "бело-голубых" от лидирующего "Зенита" возросло до 6-ти очков.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак Динамо Игорь Лещук
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