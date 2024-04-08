"Селихов, Максименко круто играют ногами, Сафонов прибавил в этом компоненте. Да и остальные тоже. У нас ведь не так давно перешли на эту практику. Думаю, вскоре к этому привыкнут и станет лучше. Тот же "Ростов" стал играть через пасующего вратаря, и посмотрите, как здорово в этом компоненте прибавил Песьяков. Когда работаешь над этим каждый день, прогресс, естественно, будет", - заявил Заболотный.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и испанский наставник "Сочи" Роберто Морено неоднократно заявляли о важности наличия в своих командах вратаря, обученного хорошо начинать атаки через пас. Очный матч между "Ростовом" и "Сочи" состоялся 6-го апреля в рамках 23-го тура чемпионата России и завершился результативной ничьей 2:2.
После 22-х сыгранных матчей "Ростов" занимает 9-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 31 очко. В весенней части сезона "Ростов" набрал 10 очков в 4-х матчах. "Сочи" занимает последнее место в чемпионате с 15-ю очками и 5-очковым отставанием от "Балтики" из зоны "стыковых матчей". Все 4 матча весенней части РПЛ подопечные Морено завершили вничью.
Источник: "Чемпионат"
Голкипер "Сочи" Заболотный: "Ростов" стал играть через пасующего вратаря, и посмотрите, как прибавил Песьяков
Вратарь "Сочи" Николай Заболотный оценил игру ногами в исполнении своих коллег из клубов РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ