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Андрей Мостовой: Кузяев зовет меня к себе в "Гавр", но им нужно не вылететь

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой признался, что игрок "Гавра" Далер Кузяев приглашал его к себе во французский клуб.
Фото: Global Look Press
"Зовет ли меня Кузяев к себе? Да (смеётся)! Главное, чтобы он и его команда не вылетели из чемпионата", - цитирует Мостового Metaratings.

Ранее Андрей Мостовой признавался, что он хочет перейти в европейский клуб. Далер Кузяев перешел во французский "Гавр" из петербургского "Зенита" летом 2023 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне российский полузащитник провел 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в девять миллионов евро. После 28-ми сыгранных туров "Гавр" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков.

Зенит Андрей Мостовой Далер Кузяев Гавр
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