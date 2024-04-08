Во время московского дерби между "Спартаком" и "Динамо" мяч вышел за пределы поля и прикатился к тренерской зоне, где стоял Абаскаль. Испанец хотел взять мяч, как тут же его обыграл полузащитник сине-голубых Бителло. После этого тренер "Спартака" стал размахивать руками и жаловаться.
"У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я-то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь", - сказал Мостовой.
Именитый футболист посоветовал поменьше говорить об испанском специалисте и больше времени уделять "футбольным людям".
Матч "Динамо" и "Спартака" закончился победой гостей (1:2), все два гола за красно-белых забил Александр Соболев.
Источник: Sport24
Мостовой - о конфузе Абаскаля в матче с "Динамо": у него даже походка нефутбольная. Ой кошмар
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высмеял эпизод с Гильермо Абаскалем, когда его во время матча обыграл футболист команды противника.
Фото: ФК "Спартак"