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Мостовой - о конфузе Абаскаля в матче с "Динамо": у него даже походка нефутбольная. Ой кошмар

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высмеял эпизод с Гильермо Абаскалем, когда его во время матча обыграл футболист команды противника.
Фото: ФК "Спартак"
Во время московского дерби между "Спартаком" и "Динамо" мяч вышел за пределы поля и прикатился к тренерской зоне, где стоял Абаскаль. Испанец хотел взять мяч, как тут же его обыграл полузащитник сине-голубых Бителло. После этого тренер "Спартака" стал размахивать руками и жаловаться.

"У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я-то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь", - сказал Мостовой.

Именитый футболист посоветовал поменьше говорить об испанском специалисте и больше времени уделять "футбольным людям".
Матч "Динамо" и "Спартака" закончился победой гостей (1:2), все два гола за красно-белых забил Александр Соболев.

Источник: Sport24

Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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