В "Аль-Насре" запретили общение с прессой из-за Роналду - источник

Руководство "Аль-Насра" приняло решение отказаться от участия представителей клуба в обязательных медиа-мероприятиях до и после матча чемпионата Саудовской Аравии против "Эр-Рияда".

Фото: ФК "Аль-Наср"





В результате ни главный тренер, ни футболисты клуба не выполнили стандартные медиа-обязательства. Португальский специалист не появился ни в предматчевой зоне общения с прессой, ни на послематчевой пресс-конференции.



По информации источников, происходящее связано с позицией португальского нападающего По информации A Bola, игрокам и главному тренеру команды не было разрешено находиться в зоне флеш-интервью как перед началом встречи, так и после её завершения. По информации источников, происходящее связано с позицией португальского нападающего Криштиану Роналду . Футболист ранее выразил недовольство действиями клуба и отказался играть с "Эр-Риядом".