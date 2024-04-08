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Metaratings: Паскаль Янсен - не основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" в случае увольнения Абаскаля

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Нидерландский специалист Паскаль Янсен не является первым выбором на должность будущего главного тренера "Спартака".
Фото: Imago
Кандидатура экс-главного тренера нидерландского "АЗ Алкмар" Паскаля Янсена не является главной на случай увольнения из "Спартака" Гильермо Абаскаля. Как сообщает "Metaratings", Янсен - не первый выбор руководства "красно-белых" на позицию главного тренера.

Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший "АЗ" в январе текущего года специалист может возглавить московский клуб, если на завтрашнем заседании совета директоров будет принято решение о прекращении сотрудничества с действующий главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.

Паскаль Янсен Спартак Гильермо Абаскаль
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