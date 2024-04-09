- Говорить о перестройке "Краснодара" я бы не стал. Приход Мусаева был органически правильно выбран. Игра при Мусаеве соответствовала концепции клуба и того, что хотел видеть президент, - передаёт слова Бышовца Metaratings.ru.
В середине марта 2024 года президент "Краснодара" Сергей Галицкий уволил 46-летнего сербского главного тренера Владимира Ивича, под руководством которого чёрно-зелёные в текущем сезоне закрепились в борьбе за чемпионство. На пост наставника "быков" вернулся 40-летний Мурад Мусаев, ранее уже работавший в этой должности в период с апреля 2018 года по апрель 2021 года.
В двух матчах после возвращения Мусаева "Краснодар" набрал 4 очка в гостях, сыграв вничью с "Локомотивом" (1:1) и переиграв "Пари Нижний Новгород" (4:3).
Бышовец: игра "Краснодара" при Мусаеве соответствовала тому, что хотел видеть Галицкий
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру "Краснодара" после возвращения на пост главного тренера Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"