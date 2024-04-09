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Агент Языджи заявил, что его клиент не вернется в Россию

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Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Трансфер Юсуфа Языджи в Россию летом невозможен", - цитирует Чебеджи "РБ Спорт".

Юсуф Языджи выступал за московский ЦСКА в сезоне-2021/2022 на правах аренды. Полузащитник провел за российский клуб 12 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего турка в десять миллионов евро.

ЦСКА Языджи Юсуф
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