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Спортдир "Оренбурга" Андреев: Оганесян работает с основной группой на разминках

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о восстановлении от травмы Степана Оганесяна.
Фото: ФК "Оренбург"
"Динамика восстановления хорошая. Надеюсь, скоро его увидим. Он работает с основной группой на разминках, потом идет тренироваться индивидуально. Сейчас ему надо набрать функционал и выполнить много беговой работы, так как он много пропустил. Не хотелось бы загадывать о сроках", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Степан Оганесян провел за "Оренбург" 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 22-х сыгранных туров "Оренбург" занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя очками. В 23-м туре команда одержала победу над казанским "Рубином" со счетом 3:0. Подопечные Давида Деограсии сыграют с московским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Команда опустилась в нижнюю сетку, проиграв "Спартаку" (2:3 - общ.).

Оренбург Андреев Оганесян
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