- Конечно, "Зениту" будет непросто, в последних матчах на выезде "Зенит" выиграл в РПЛ только у "Урала". И даже в Самаре имел проблемы. Так что в Краснодаре "Зенит" просто так точно не победит. Притом, что Вендел - это действительно сейчас основная движущая сила по выводу мяча из обороны. Это, конечно, минус. Но Семак наверняка что-то придумает, вплоть до того, что может быть даже тактику сменит, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
13 апреля в Краснодаре состоится матч 24 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Зенит", в котором встретятся два прямых конкурента по чемпионской гонке. По итогам 23 тура сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 44 очка в 22 матчах, у "быков" на 1 очко меньше при таком же количестве игр.
Матч пропустит из-за дисквалификации бразильский полузащитник "Зенита" Вендел, который получил четвёртую карточку в предыдущей встрече чемпионата с калининградской "Балтикой" (1:0).
Ранее в марте 2024 года на сине-бело-голубые на выезде переиграли екатеринбургский "Урал" (4:1) и сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1).
Радимов: в Краснодаре "Зенит" просто так не победит. В гостях выиграли только у "Урала", даже в Самаре были проблемы
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24 тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"