"Возобновление сезона для "Локомотива" вышло неоднозначное, так как команда никак не могла победить. Но в последнем туре "Локомотив" достаточно уверенно победил "Ахмат", а ЦСКА с крупным счётом разобрался с "Факелом". Так что, судя по последним матчам, команды на относительном ходу. Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч. "Локомотив" играет дома и на правах хозяина должен постараться играть первым номером", - сказал Нигматуллин.
Московское дерби "Локомотив" - ЦСКА состоится в рамках 24 тура РПЛ 13 апреля на домашнем стадионе красно-зеленых "РЖД Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Обе команды к этому моменту имеют одинаковое количество очков – по 36, армейцы занимают четвертую строчку, "железнодорожники" расположились на пятой позиции. Напомним, в первом круге ЦСКА в родных стенах разгромил "Локомотив" со счетом 4:1.
Источник: "Чемпионат"
Нигматуллин – о дерби ЦСКА и "Локомотива": ожидаю бескомпромиссный и результативный матч
Экс-голкипер ЦСКА и "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями перед очной встречей своих бывших команд в 24 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"