"Матч с "Локомотивом" будет тяжелым, так как обеим командам нужны очки. Но ЦСКА сейчас более компактная и организованная команда. Как говорят: "Дисциплина бьёт класс". Поэтому у ЦСКА преимущество. Плюс у ЦСКА хорошая обойма игроков, и качество футболистов ЦСКА превосходит игроков "Локомотива", - сказал Гришин.
Встреча московских команд пройдет 13 апреля в рамках 24 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 19:30. Клубы имеют равное количество очков – 36, "армейцы" занимают четвертую строчку, на пятой расположился "Локомотив". В первом круге победу одержал ЦСКА (4:1).
В дерби не сможет принять участие защитник Виллиан Роша, которого Александр Гришин считает важным звеном в оборонительных построениях армейцев. В прошлом матче с "Факелом" (4:1) бразилец получил восьмую желтую карточку и заработал дисквалификацию.
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист Гришин: матч с "Локомотивом" будет тяжелым, но ЦСКА сейчас более организованная команда
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о сильных сторонах армейцев перед московским дерби с "Локомотивом".
Фото: ЦСКА