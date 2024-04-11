Матч лидеров РПЛ состоится 13 апреля в Краснодаре. В настоящий момент времени продано более 27 тысяч билетов. По сведениям источника, ожидается, что в общей сложности на предстоящую игру будет реализовано 32 тысяч билетов.
Напомним, перед 24-м туром чемпионата России по футболу “Зенит” с 44 очками занимает первое место в турнирной таблице. “Краснодар” с 43 баллами в активе идет вторым.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: на матче “Краснодар” — “Зенит” ожидается аншлаг
Стало известно, какое количество зрителей посетят матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги “Краснодар” – “Зенит”.
Фото: ФК "Краснодар"