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“РБ Спорт”: на матче “Краснодар” — “Зенит” ожидается аншлаг

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Стало известно, какое количество зрителей посетят матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги “Краснодар” – “Зенит”.
Фото: ФК "Краснодар"
Матч лидеров РПЛ состоится 13 апреля в Краснодаре. В настоящий момент времени продано более 27 тысяч билетов. По сведениям источника, ожидается, что в общей сложности на предстоящую игру будет реализовано 32 тысяч билетов.

Напомним, перед 24-м туром чемпионата России по футболу “Зенит” с 44 очками занимает первое место в турнирной таблице. “Краснодар” с 43 баллами в активе идет вторым.

Источник: “РБ Спорт”

Краснодар Зенит
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