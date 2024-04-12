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Источник: Эшуорт получил солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта со “Спартаком”

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Бывший технический директор “Спартака” Пол Эшуорт получил достаточно солидную выплату после отставки из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Из-за срока контракта Пол Эшуорт получил солидную компенсацию от “Спартака” за досрочное расторжение контракта, — сообщает “Чемпионат”, ссылаясь на свой источник.

11 апреля стало известно о том, что Пол Эшуорт был отправлен в отставку с поста технического директора московского “Спартака”, который он занимал с декабря 2023 года. Отметим, что в российской команде британский менеджер работал с сентября 2022 года – до этого он был спортивным директором красно-белых.

Пол Эшуорт Спартак
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