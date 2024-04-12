Как сообщает источник, если “Локомотив” не продлит контракт с Дзюбой, то его приоритетом станет переход китайский “Шанхай Шэньхуа”, который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Также Артема будут готовы подписать “Арсенал”, “Химки” и “Родина”, если выйдут в РПЛ.
Ранее стало известно о том, что московский “Локомотив” сомневается в необходимости продления контракта с Дзюбой, который играет за железнодорожников с 2023 года.
Напомним, Артем Дзюба может достичь опции автоматического контракта с железнодорожниками. Для этого нападающему нужно набрать три результативных балла в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги.
Источник: “Чемпионат”
Дзюба может перейти в “Шанхай Шэньхуа” Слуцкого, если “Локомотив” не продлит с ним контракт
Нападающий “Локомотива” Артем Дзюба начал искать варианты для продолжения карьеры на случай ухода из московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"