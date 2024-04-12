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Дзюба может перейти в “Шанхай Шэньхуа” Слуцкого, если “Локомотив” не продлит с ним контракт

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Нападающий “Локомотива” Артем Дзюба начал искать варианты для продолжения карьеры на случай ухода из московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, если “Локомотив” не продлит контракт с Дзюбой, то его приоритетом станет переход китайский “Шанхай Шэньхуа”, который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Также Артема будут готовы подписать “Арсенал”, “Химки” и “Родина”, если выйдут в РПЛ.

Ранее стало известно о том, что московский “Локомотив” сомневается в необходимости продления контракта с Дзюбой, который играет за железнодорожников с 2023 года.

Напомним, Артем Дзюба может достичь опции автоматического контракта с железнодорожниками. Для этого нападающему нужно набрать три результативных балла в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги.

Источник: “Чемпионат”

Артем Дзюба Локомотив Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий Российские трансферы
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