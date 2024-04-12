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Юран - об условной дисквалификации за нецензурную брань: немножко шокирован всей этой историей

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Главный тренер "Пари Нижнего Новгорода" Сергей Юран прокомментировал наказание, наложенное на него КДК РФС за нецензурную тираду в перерыве матча 23 тура РПЛ с "Краснодаром" (3:4).
Фото: РПЛ
- Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно - за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля - что же их, казнить за это? - передаёт слова Юрана "Чемпионат".

Ранее стало известно, что КДК РФС принял решение оштрафовать главного тренера "Пари Нижнего Новгорода" Сергея Юрана на 50 тысяч рублей и наказать его дисквалификацией на два матча условно с испытательным сроком один год за оскорбительное поведение.

В перерыве матча 23 тура Российской премьер-лиги "Пари НН" - "Краснодар" (3:4) специалист по дороге в раздевалку высказал эмоциональную тираду с нецензурными вкраплениями в адрес обслуживавшей матч судейской бригады.

Нижний Новгород КДК РФС Сергей Юран
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