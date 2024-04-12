"Я одним из первых говорил, что Артём будет одним из лучших в РПЛ после того, как не заиграл в Турции и вернулся. В том сезоне так и было. И в Китае тоже будет показывать себя, если будет играть. Дзюбе 34 года, он спокойно может играть ещё два-три сезона. Удачи ему, если действительно поедет в Китай!" – сказал Мостовой.
Артем Дзюба играет сейчас в "Локомотиве", за который забил 12 голов в 36 матчах. По информации источников, 34-летний нападающий ищет продолжение карьеры в случае ухода из московского клуба. Одним из вариантов является китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который тренирует Леонид Слуцкий.
Российский тренер возглавил китайский клуб в декабре 2023 года и уже выиграл один трофей – Суперкубок Китая. Сейчас подопечные Слуцкого идут на первом месте в чемпионате, выдав серию из пяти побед кряду при 13 забитых и всего двух пропущенных мячей.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: Дзюба спокойно может играть еще 2-3 сезона. Удачи ему, если поедет в Китай!
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в китайский клуб под руководством Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Локомотив"