"Зенит» выглядит получше южан, но шанс у "быков" есть, и они будут цепляться за каждую свою возможность. Хотя у них не все хорошо, если судить по последним турам. Пропустить три мяча от середняка — для лидера чемпионата нехорошая тенденция. Благо, что он много забивает. После матча с "Зенитом" подопечные Мусаева могут потерять веру при неудачном исходе. Тем более, если поражение случится у них дома. Или наоборот. Поэтому результат будет важен для психологического состояния команды. Безусловно, дома легче играть. Но это не будет ключевым фактором. Если команда пойдет путем яркой игры: "Сам играй и другому дай", то она может печально закончить", - сказал Балахнин.
Встреча 24-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится в эту субботу на домашнем стадионе южан. Команды разделяют всего одно очко: петербуржцы набрали 44 балла и занимают первую строчку, а "быки" расположились на второй с 43-мя очками. Коллектив из Санкт-Петербурга показывает лучшую в Российской Премьер-Лиге разницу забитых и пропущенных мячей, "Краснодар" имеет второй показатель по пропущенным и четвертый по забитым мячам.
В предыдущем туре "Зенит" одержал минимальную победу над калининградской "Балтикой" (1:0), а "Краснодар" в гостях добился трудной победы над "Пари НН" (3:4). Напомним, в первом круге подопечные Сергея Семака сыграли в ничью (1:1) с "Краснодаром" на своем поле. В той игре первыми забили "быки", а хозяевам пришлось догонять.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Балахнин: если "Краснодар" пойдет путем яркой игры с "Зенитом", то может печально закончить
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящем матче двух лидеров РПЛ "Краснодара" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"