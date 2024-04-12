- Для "Спартака" лёгкой прогулки не будет. Я бы не сказал, что "Спартак" - фаворит этой встречи. У красно-белых нет поставленной игры, задач в чемпионате уже, наверное, тоже нет. Чисто престиж. Даже задача завоевания бронзовых медалей уже под большим вопросом. А у "Сочи" мотивация огромная - сохранить место в РПЛ. У команды есть всё для того, чтобы здесь выступать. Пока поставленной игры, дающей уверенность, что "Спартак" выиграет, нет, - передаёт слова Гладилина Metaratings.ru.
13 апреля на сочинском стадионе "Фишт" пройдёт матч 24 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Спартак". Красно-белые занимают в турнирной таблице шестое место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание команды Гильермо Абаскаля от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков, от идущего третьим столичного "Динамо" - 3 очка.
"Барсы" замыкают чемпионат с 15 очками в 22 матчах, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу, их отставание от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.
"Сочи" опубликовал промо-ролик о космической встрече со "Спартаком" на стадионе "Фишт"
Гладилин: не сказал бы, что "Спартак" - фаворит. У "Сочи" огромная мотивация
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин рассказал об ожиданиях от выездного матча против "Сочи" в рамках 24 тура РПЛ.
Фото: РФС