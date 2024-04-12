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Агент Гранха: мы довольны прогрессом Роналду в "Ростове"

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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался об адаптации своего клиента в российском клубе.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы довольны прогрессом Роналду в "Ростове". С каждым матчем он становится все лучше и лучше. Но мы знаем, что он способен на большее", - цитирует Гранху "РБ Спорт".

Роналдо перешел в "Ростов" из болгарского клуба "Левски София" в зимнее трансферное окно за два миллиона евро. Бразилец провел за южан шесть матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко.

Ростов Роналдо
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