"Чавес занимается в общей группе и готовится к матчу с "Уралом", - приводит слова пресс-служба клуба "РИА Новости".
В текущем сезоне Луис Чавес провел за московское "Динамо" 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в восемь миллионов евро. Игрок был заменен из-за повреждения в матче 23-го тура со "Спартаком" (1:2). "Бело-голубые" сыграют с "Уралом" в матче 24-го тура РПЛ, встреча состоится 14-го апреля.
В "Динамо" рассказали, что Луис Чавес будет готов к матчу с "Уралом"
В "Динамо" рассказали о состоянии полузащитника Луиса Чавеса, который получил повреждение в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"