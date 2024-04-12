"Педро — большой талант, яркий, нестандартный игрок с хорошим дриблингом, точным ударом. Думаю, у него очень высокий уровень для нашего чемпионата. А потенциал только начинает раскрываться. И, хоть бразилец молод, от него уже сейчас можно ждать "взрослого" мастерства. Очень хороший трансфер "Зенита", - цитирует Гаджиева "РБ Спорт".
Педро перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий провел за петербургский клуб шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в семь миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Завтра, 13-го апреля, команды проведут очную встречу в рамках 24-го тура РПЛ. "Сине-бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1, а Педро отметился дублем.
Гаджиев: Педро - большой талант, у него очень высокий уровень для нашего чемпионата
Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о нападающем "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"