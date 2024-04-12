"Думаю, все понимают, что Дзюба и Слуцкий очень хорошо дружат. То, что Артём захочет к Леониду Викторовичу в Китай, было неочевидно, но предсказуемо. Вообще, не знаю уровень чемпионата Китая, трудно сказать, проявит ли себя там Дзюба", - цитирует Тарасова "Чемпионат".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Артем Дзюба может перейти в "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого, если "Локомотив" не предложит форварду новый контракт. Текущее соглашение игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Дзюба провел за "железнодорожников" в сезоне-2023/2024 23 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллиона евро.
Тарасов: Дзюба и Слуцкий дружат - то, что Артём захочет к Слуцкому в Китай, было неочевидно, но предсказуемо
Экс-игрок "Локомотива" высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в китайский "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Локомотив"